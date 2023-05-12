شكرا لبحثكم عن خبر مأمور خور مكسر يرفض تقديم أي تسهيلات لإدارة التربية والتعليم ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفض مدير عام مديرية خور مكسر ، عواس الزهري ، أي تعاون لتقديم الدعم والمساندة ، لقيادة إدارة التربية والتعليم بالمديرية ، والتي تستعد للقيام بمهمة تنفيذ اختبارات شهادة الثانوية العامة ، مع باقي مديريات العاصمة عدن.

مصدر في إدارة التربية والتعليم بمديرية خور مكسر ، أكد أن موقف الرجل المسؤول في المديرية ، قد رفض تقديم أي شيء لتوفير غطاء نجاح العملية الأختبارية ، على عكس مدراء باقي المديريات الذين قاموا بدورهم ، في مهمة هي جزء من السلطة وادوارها.

واضاف المصدر ، صعقنا بهكذا موقف ، يرفض فيه المأمور ، تلبية دور مسؤوليته ، في هكذا محطة ، هي ترتبط لطلابنا طالباتنا ، من أبناءنا الطلاب ، ليقدم صورة سيئة ، لروح المسؤول الذي يختار أن يكون متفرج .

وختم .. هي رسالة لسلطة محافظة عدن ، للقيام بردة فعل مع المأمور عواس الزهري ، الذي يدير ظهره ، بصور تعسفية ، تسقط قيم وأخلاق المسؤولية.