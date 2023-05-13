شكرا لبحثكم عن خبر رحيل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر عن 80 عامًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فقدت الساحة الفنية الخليجية والعربية أحد أبرز الفنانين برحيل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان المخضرم، الذي رحل عن 80 عامًا، يعاني من أمراض مزمنة، وقد تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، ما دفع إلى دخوله مستشفى جابر حتى وافته المنية.

وللراحل بصمات فنية امتدت عبر رحلة عطاء إلى أكثر من 6 عقود أثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية.

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ويعد "عبد الكريم عبد القادر" من أهم فناني الكويت والخليج العربي، خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ووُلد الفنان الخليجي الكبير، في 13 يونيو 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.