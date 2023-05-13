شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سهام الشرق" بأبين.. القوات الجنوبية تؤمّن وادي الخيالة من الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواصلة لجهودها في دحر الإرهاب، أعلنت القوات الجنوبية، الجمعة، تأمين وتطهير جبال استراتيجية من تنظيم القاعدة، شرقي محافظة أبين.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان، إن "وحداتها المشاركة صمن عمليات سهام الشرق في أبين واصلت ملاحقة فلول العناصر الإرهابية، وشرعت في تأمين جبال وادي الخيالة، وذلك بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة والبدء بتفكيك العبوات الناسفة، بمديرية المحفد".

ونقل البيان عن قائد اللواء الأول دعم وإسناد في القوات الجنوبية العميد نصر عاطف اليافعي قوله إنه "تم تفكيك العديد من شبكات الألغام والعبوات الناسفة خلال العملية العسكرية وتطهير قواتنا الجنوبية معاقل فلول العناصر الإرهابية".

وأضاف المسؤول العسكري أن "العديد من العناصر الإرهابية لقوا مصرعهم خلال الحملة العسكرية بعد الهجوم والسيطرة على أوكارهم في الجبال المحيطة بوادي الخيالة من قبل وحدات قوات اللواء المسنودة من قوات طوارئ الحزام الأمني".

وأشار إلى أن "فلول عناصر الإرهاب لتنظيم القاعدة قاموا بإخراج قتلاهم والجرحى عبر الجبال المرتفعة باتجاه وديان (أحور) في المحافظة الساحلية المطلة على بحر العرب".

وأكد "استمرار الحملة العسكرية وتعقب فلول العناصر الإرهابية، وتأمين كل المناطق المحيطة بالوادي والجبال ضمن العمليات الأمنية والعسكرية في أبين حتى القضاء على إرهابهم".

وكانت القوات الجنوبية بدأت، الأربعاء الماضي، حملة عسكرية واسعة لتطهير "وادي الخيالة" في مديرية المحفد الواقعة شرقي أبين من فلول العناصر الإرهابية.

وتأتي الحملة العسكرية في أبين عقب سلسلة هجمات لتنظيم القاعدة بالعبوات والكمائن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف القوات الجنوبية.

وانطلقت العملية العسكرية "سهام الشرق" في 22 أغسطس/آب الماضي، وحققت اختراقات عسكرية "مهمة" بـ6 مديريات ساحلية وجبلية في أبين، منها: خنفر، وأحور، ولودر، والوضيع، ومودية، والمحفد.