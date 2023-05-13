تعز.. حادث مروري يودي بحياة ستة أشخاص بينهم امرأة في "سامع"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب ستة أشخاص بينهم امرأة، الجمعة؛ نتيجة سقوط سيارة من شاهق، بأحد أرياف محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن امرأة توفيت وأصيب خمسة آخرين، جراء سقوط سيارة من شاهق بقرية "الأكيمة" بعزلة بني أحمد، بمديرية سامع، جنوب مدينة تعز.

وعزت المصادر سبب الحادث الرئيس إلى وعورة الطريق، التي أدت إلى سقوط السيارة التي كانت في طريقها إلى دمنة خدير.

يأتي هذا بعد يومين من وفاة وإصابة نحو ثمانية أشخاص جراء انقلاب سيارة كانت تقلهم في طريق هيجة العبد، الطريق الوحيد المؤدي لمدينة تعز، وكانوا في طريقهم لمقار عملهم بمحافظة حضرموت.

وأدى الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مدينة تعز إلى قطع المواطنين طرق فرعية، والمرور عبر ممرات شاهقة، أدت إلى تزايد الحوادث المرورية، وارتفاع الخسائر البشرية والمادية.

والاسبوع الماضي، كشفت السلطة المحلية عن وفاة وإصابة 2179 شخصا جراء الحوادث المروية في المحافظة خلال 2022.