شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شباب من البريقة بعد عودتهم من رحلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : أفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة شباب من مديرية البريقة في العاصمة عدن بحادث مروري بعد عودتهم من رحلة ترفيهية. وتداول الناشطون اسماء المتوفين في الحادث وهم محمد ابراهيم وابراهيم كايلو وحمودي والدكتور اسامه طبيب العيون، فيما آخرين مصابين في حالة حرجه وهم حسام رياض وعارف الدافور ووحيد مقطري وأمجد باعشن.

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