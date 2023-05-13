شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطنين في حادثة طعن أمام بوابة مسجد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل وأصيب عدد من المواطنين، على خلفية مشاكل أسرية سابقة، قبيل صلاة الجمعة، في مديرية حبان بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن أولاد "صالح عبدالله عيسى العولقي أقدموا على قتل عمهم، وطعن ابنه، إلى جانب شخص آخر، عند باب المسجد".

وأكدت المصادر "مقتل عوض عبدالله عيسى باهدى وإصابة ابنه عيسى إصابة خطرة، بطعنتين في الظهر، إلى جانب أحد أقاربهم، يدعى احمد علي عبدالله عيسى".

وأضافت المصادر أن مواطنًا آخر من الأسرة ذاتها، أصيب بطعنة في اليد، إضافة إلى إصابات طفيفة تعرض لها آخرون، خلال إطلاق النار.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من إطلاق مسلحين النار، على سيارة يستقلها عدد من أبناء قبائل "لقموش" ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين في منطقة العرم مديرية حبان محافظة شبوة، على خلفية ثأر قبلي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الثأر القبلي في محافظة شبوة، منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على المحافظة في أغسطس الماضي.