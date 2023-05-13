شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة تعدم حماراً بعدن عقب خلافات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعدمت شرطة التواهي يوم السبت حمارا عقب نشوب خلافات حوله في واقعة هي الأولى من نوعها في المدينة .

واطلق جنود النار على الحمار بساحة الشرطة عقب نشوب خلاف بين مواطنين بسبب الحمار الذي اتهمه احد المواطنين بانه عض ابنته .

وانتقلت القضية من الحي الذي يقطن فيه المواطنون أصحاب الخلاف الى شرطة التواهي والتي قررت إعدام الحمار حلاً لهذا الخلاف.

وقال مصدر في الشرطة ان الشرطة اعدمت الحمار خوفا من ان يكون مسعوراً ويصيب اطفال اخرين .

ونقلت جثة الحمار لاحقا الى مكان بعيد حيث تم رميها هناك.