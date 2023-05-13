تصريحات جديدة للعيسي

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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الإتحاد العام لكرة القدم :

* من خلال كأس آسيا نطمح للوصول إلى المونديال !

* نكرر الدعوة للتفاعل مع برنامج “ معاً نحو كأس العالم “

* قريباً إطلاق قناة الاتحاد على اليوتيوب و تكريم للإعلام الرياضي والمصور القاضي بمشاركة 113 صحفياً وصحفية .

* آلية “ مهنية “ لاختيار المنسقين الإعلاميين خلال الفترة القادمه .

أكد الشيخ / أحمد صالح العيسي أن “ الاتحاد العام لكرة القدم يستعد لإطلاق الحملة الإدارية و الإعلامية والتوعوية لبرنامج “ معاً نحو كأس العالم “ في إشارة إلى برنامج الاتحاد الطموح بالوصول بمنتخب الناشئين الى كأس العالم من خلال المنافسات “ القوية “ والمصيرية في نهائيات كأس آسيا المُزمع إقامتها في تايلند الشهر القادم .

وكرر رئيس الاتحاد الدعوة لرجال الأعمال والقطاع الخاص الوطني وكافة قطاع المجتمع إلى التفاعل مع هذه الحملة ومع منتخب الناشئين في مهمته الوطنية النبيلة على إعتبار أن المنتخبات الوطنية تُمثل كل أبناء الوطن داخل اليمن وخارجه .

و قال : “ العد التنازلي لمشاركة منتخب الناشئين في كأس آسيا قد بدء في نطاق تواصل المعسكر الخارجي وبرنامج الإعداد المدروس من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد البعداني وإشراف المدرب الخبير ميروسلاف سكوب “ و إطلاق برنامج معاً نحو كأس العالم يعزز آمالنا في النجاح والوصول لهذا الحُلم الرياضي النبيل بتعاون الجميع وفق دعوتنا الفترة الماضية لمشاركة القيادات الرياضية ورأس المال الوطني بالدعم والمشورة و تسويق مسيرة المنتخب .

وزاد العيسي : “ سيتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل برنامج معاً نحو كأس العالم من خلال حفل تكريم وتوزيع شهادات لنحو 113 مائة وثلاثة عشر صحفياً وصحفية ممن شاركوا بنجاح في دورة الصحافه الرقمية بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتأهيل والتدريب في باريس ووكالة ايجس للصحافه الدولية .

وأشار رئيس الاتحاد أن : الحفل ذاته سيُنقل عبر قناة الإتحاد على اليوتيوب في باكورة نشاطها في إطار الجهود المشكورة للجنة الإعلامية التابعه للاتحاد التي ستكرم ايضاً عدداً من الصحفيين والصحفيات الذين قدموا مشاريع مميزة وكذلك المصور الشاب أيمن القاضي الذي حصد المركز الاول في قارة آسيا وعربياً والرابع عالمياً في جوائز الاتحاد الدولي للصحافه الرياضية في فئة المصورين الشباب في الفعالية التي إقيمت في العاصمة الكورية سيول .

وأشار رئيس الإتحاد أن اللجنة الإعلامية قد رفعت خططتها المتضمنة النهوض بإعلام كرة القدم عبر تحديث نوافذ الإتحاد الإعلامية و التواصل برواد وسائل الإعلام والتدريب والتأهيل وإعداد آلية “ مهنية “ لتعيين المنسقين الإعلاميين للمنتخبات وتدوير العمل بينهم وحث المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية على إيفاد ممثليها مع المنتخبات على نفقة تلك المؤسسات والتعاون الكامل معها في هذا الجانب من النواحي الإدارية .

وتابع العيسي حديثه : “ نتطلع إلى التعاون الكامل مع رواد وسائل الإعلام والصحفيين الرياضيين والناشطين الرياضيين وغيرهم من الفاعلين في “ السوشيل ميديا “ لدعم الإصلاحات الجديدة في الاتحاد والإتساق والإنسجام مع مسيرة منتخب الناشئين في مشواره في كأس آسيا وطموحنا في الوصول لكأس العالم لأن كرة القدم باتت أهم مقومات الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية و تكاد كرة القدم الوحيدة مع بعض المشاركات الرياضية “ المحدودة “ التي تَرفع علم اليمن وتذكّر وتنقل تأريخه وحضارته إلى العالم .