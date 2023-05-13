تعز.. السلطة المحلية تعلن جاهزية طريق الصحى كربة تمهيدا لإغلاق هيجة العبد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، السبت، تحويل حركة المرور إلى طريق الصحى كربه تمهيدا لإغلاق طريق هيجة العبد جنوب المحافظة جنوب غربي البلاد.



جاء ذلك خلال زيارة لوكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية وتنمية الموارد خالد عبدالجليل للاطلاع على سير الأعمال والتجهيزات للأسفلت في مشروع إعادة تأهيل طريق تعز- التربة وطريق الصحى كربة.



وخلال زيارته لطريق الصحى كربة أشاد عبدالجليل، بالأعمال والإنجاز الكبير بإنشاء الجدران الساندة والصبيات والعبارات وأعمال الإسفلت المنفذة.



وأكد أن الطريق أصبحت جاهزة بحيث صدرت توجيهات بتحويل حركة العبور إليها وإغلاق طريق هيجة العبد لتنفيذ أعمال التأهيل وإصلاح طريق هيجة العبد بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



كما اطلع الوكيل على الأعمال الجارية في المشروع طريق تعز التربة وسير العمل فيها، مؤكدا أهمية الاستمرار في الأعمال الاسفلتية بوتيرة عالية وفق المواصفات والمعايير.



واستمع من المقاولين في المقاطع الثلاثة إلى المعوقات والمشاكل التي كانت تعيق عملهم سابقا وحثهم على مواصلة العمل وسرعة الرفع باي معوقات تواجههم على مستوى المديريات.



وأكد عبدالجليل، أن السلطة المحلية تعمل على إزالة كافة المعوقات لاستمرار العمل، موجها مدير مكتب الأشغال ومدراء المديريات بحل جميع المشاكل التي تعرقل عمل المشروع من قبل المواطنين على جوانب الطريق.



ولفت إلى أن مشروع طريق تعز التربة يعتبر شريان رئيسي للتنقل والمنفذ الرئيسي لمدينة تعز لنقل السلع والبضائع في ظل الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية على المدينة منذ بداية الحرب.



أشار الوكيل خالد عبدالجليل الى أن محافظة تعز تشهد تنفيذ أعمال كبيره في شبكة الطرق الاستراتيجية والتي ستخفف المعاناة وتقلل تكاليف النقل وتخدم أبناء المحافظة بعد معاناة طويلة وحوادث استنزفت الأرواح وترتب عنها خسائر مادية كبيرة.



كما أكد أن السلطة المحلية مستمرة في الزيارات الميدانية والمتابعة الحثيثة لإنجاز هذه الطرق الحيوية والاستراتيجية وتسهيل أية عوائق أمام الشركات المنفذة.



كما أشار إلى استمرار متابعة وزير الاشغال العامة المهندس سالم الحريزي ورئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس معين الماس لمراحل العمل في وإنزال مناقصة المرحلة الثانية لطريق الصحى كربة وصولا إلى مدينة التربة.

