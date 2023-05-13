شكرا لبحثكم عن خبر إمام يضرب رأس مواطن بفأس لأنه نام في المسجد .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في سابقة هي الاولى اقدم امام على محاولة قتل شخص بسبب نومه داخل المسجد في اب. وافاد مواطنون بقيام خطيب جمعة في مديرية العدين ، عزلة المغاربة بمحافظة إب بالاعتداء ضربا بالفأس على مواطن وهو نائم . وبحسب المواطنون فان اسم المجني عليه عبده علي الملقب ب( العباد) حيث نقل للمستشفى للعلاج.

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