شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. فريق جيولوجي من عدن لدراسة انهيارات ارضية بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

باشر فريق من المهندسين الجيولوجيين والمختصين من قسم الانهيارات الأرضية و الجيوتكنيك بهيئة المساحة الجيولوجية في العاصمة عدن، أعمالهم بمدينة تعز وزيارة مواقع الانهيارات الصخرية التي تسببت بها الامطار.

وخلال الزيارة الميدانية للانهيارات القريبة من جولة وادي القاضي، تم تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلي الأولية ، وتسجيل المشاهدات والاضرار جراء الامطار بالمنطقة المتضررة وجاري العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة، بعد ان يتم استعراض الاسباب ووضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية.

وأكد رئيس الفريق المهندس صلاح باصرة، بحضور مديرية المظفر أحمد جامل، أن الفريق سيقوم بدراسة المواقع واقتراح الحلول الهندسية الاولية ومنها إزالة الكتل الصخرية المعلقة.

من جهته أوضح مدير عام مكتب الاشغال العامة بمحافظة تعز المهندس عبد الحكيم الشميري، أن أهمية الزيارة تكمن في معاينة مواقع الانهيارات الصخرية في وادي القاضي ومنطقة عمد وعدد من المواقع وذلك لدرء المخاطر الجيولوجية، ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية.

وقبل أربعة أيام، شهدت منطقة وادي القاضي وسط مدينة تعز، إنهيارات صخرية مروعة، أدت إلى أضرار مادية كبيرة في السيارات والممتلكات العامة والخاصة، نتيجة تزايد هطول الأمطار بغزارة، ما أدى إلى إثارة الهلع والذعر في أوساط المواطنين المحيطين بالموقع .