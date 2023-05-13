- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور .. مدمن يطعن شخص 12 مرة في السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وثق مقطع فيديو متداول قيام مدمن شبو بطعن سائق أمام مدرسة في حي الخليج شرق الرياض، ولاذ بالفرار.
وأظهر الفيديو، شاب يقترب من السيارة المتوقفة أمام المدرسة، ثم قام بفتح بابها الخلفي، وطعن السائق عدة طعنات، ما أدى لإصابته بإصابات خطيرة، وسارع بالنزول من السيارة ومغادرة المكان.
وأبان الفيديو، مدمن الشبو وهو يحاول الهروب من موثق المقطع، الذي لاحقه بسيارته، فيما تمكن الشاب من مراوغته والفرار .
وأفادت "معلومات" أن السائق تعرض لإصابة في الذراع،حيث أصيب ب 12 طعنة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور .. مدمن يطعن شخص 12 مرة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.