شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور .. مدمن يطعن شخص 12 مرة في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وثق مقطع فيديو متداول قيام مدمن شبو بطعن سائق أمام مدرسة في حي الخليج شرق الرياض، ولاذ بالفرار.

وأظهر الفيديو، شاب يقترب من السيارة المتوقفة أمام المدرسة، ثم قام بفتح بابها الخلفي، وطعن السائق عدة طعنات، ما أدى لإصابته بإصابات خطيرة، وسارع بالنزول من السيارة ومغادرة المكان.

وأبان الفيديو، مدمن الشبو وهو يحاول الهروب من موثق المقطع، الذي لاحقه بسيارته، فيما تمكن الشاب من مراوغته والفرار .

وأفادت "معلومات" أن السائق تعرض لإصابة في الذراع،حيث أصيب ب 12 طعنة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.