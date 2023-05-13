شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب صفقة ضخمة من المخدرات داخل اقمشة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 68 كيلوغراماً من الأقمشة المشبعة بمادة «الشبو».



وذكرت الهيئة في بيان الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على أقمشة مشبعة بمادة «الشبو».

وبينت أنه وبعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، إذ تم القبض عليه وهو شخص واحد