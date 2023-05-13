شكرا لبحثكم عن خبر سول تختتم البرنامج التدريبي حول الإرشاد والتوجيه المهني لتحسين فرص العمل في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

عدن - خاص

اختتمت منظمة سول برنامج الإرشاد والتوجيه المهني لتحسين فرص عمل في محافظة عدن، ضمن مكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم في إطار مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة سول للتنمية وبالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والتربية والتعليم .

أستهدف البرنامج على مدى سته أيام مجموعتين تدريبية شارك فيه (100) مشاركا ومشاركة يمثلون إدارات التربيه والتعليم والتوجيه واداره الأنشطة والبرامج واستهدف البرنامج خمس مجموعات تدريبية في عدن مديريات الشيخ عثمان دار سعد ، المنصوره ، البريقة، خور مكسر.

هدف التدريب إلى المساهمة في تطوير مهارات الطلاب وتحديد اتجاهات والأولويات وفقا لمتطلبات سوق العمل ومساعدة الطلاب على إختيار التخصصات وفقا الإمكانيات كل طالب وطالبة ويمكن الطلاب من اكتشاف قدراتهم وموهبهم وتحديد مستقبلهم، بالإضافة إلى التعريف بأهمية التعليم المهني ونقل تلك الأفكار والمعارف إلى الطلاب وتسهيل انخراطهم في سوق العمل.

وفي ختام البرنامج أكدت مديرة مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن الدكتورة نوال جواد حرص ادارة التربية بالمحافظة على تطوير مهارات الكادر التربوي من خلال هذه البرامح والتي يساهم في تنمية قدرت ومهارات الطلاب وتحديد اتجاهاتم المستقبلية في الدارسه وتحديد اتجاهاتهم المهنيه ورسم مستقبلاً يليق بطموحات الطلاب كما اشادة بتدخلات منظمة سول في القطاع التعليمي وتأهيل وتدريب الكوادر ودعم البنية التحتية .

فيما أشار منسق المشروع بمحور عدن عبدالعزيز الهاشمي، أن البرنامج يهدف إلى تحديد أولويات الطلاب نحول متطلبات سوق العمل ودعم التعليم المهني بحيث يستطيع الطلاب رسم مستقبلهم ويساعد المعلمين والمعلمات إكتشاف قدراتهم وموهبهم وتوظيفها بالمكان المناسب مما يعزز التعليم المهني في المحافظات المستهدفه.