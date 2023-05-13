شكرا لبحثكم عن خبر بدعم منظمة مروى الاغاثية.. توزيع اكثر من300 سلة غذائية على الفقراء بعدد من محافظات الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدعم من منظمة مروى الاغاثية قامت الفرق الإنسانية بتوزيع 300 سلة غذائية بقرى واحياء محافظات الجنوب استفادت منها الأسر الأشد فقراً. حيث قامت الفرق بتوزيع السلل على الفقراء بقرى أبين ولحج والضالع وعدن، استهدفت الأسر الأشد فقراً ، واستفاد منها الآلأف. وعلى مدى ايام قامت الفرق الانسانية بالنزول الى القرى النائية بالمحافظات المذكورة وتوزيع السلل، والتي تكونت من عدد من الاصناف الغذائية الضرورية، ولاقت المبادرة شكر وتقدير لمنظمة مروى الاغاثية التي وصلت الى الأسر شديدة الفقر والايتام.

كانت هذه تفاصيل خبر بدعم منظمة مروى الاغاثية.. توزيع اكثر من300 سلة غذائية على الفقراء بعدد من محافظات الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.