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تعز.. مكتب الصناعة والتجارة ينفذ حملة على الأفران والمخابز لضبط سعر الخبز

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المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، حملة رقابية استهدفت الأفران والمخابز لضبط سعر الخبز والروتي في المحافظة جنوب غربي اليمن.
 
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة بتعز مصطفى الأديمي في بلاغ على صفحة المكتب بالفيسبوك، إن اللجان الرقابية قامت بضبط عدد من الأفران والمخابز المخالفة خلال الأسبوع الجاري.
 
وأوضح الأديمي، أن اللجان باشرت عملية الرقابة والتفتيش بعد التعميم على محلات المخابز والأفران بضبط سعر الخبز والروتي، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بالتلاعب بقوت المواطن.
 
وأضاف أن مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة قام باستحداث قسم متخصص للأفران والمخابز لاستقبال الشكاوى والبت فيها بحسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
 
وكانت اللجان الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بتعز قامت بتوزيع التعميم الخاص بتحديد وزن وسعر رغيف العيش الصادر برقم 13 بتاريخ 2023/04/05م والمتضمن تحديد الوزن ب 50 جرام وبسعر 50 ريال للقرص الواحد.
 
وألزمت اللجان أصحاب محلات الأفران والمخابز وضع التعميم بواجهات محلاتهم وبمكان واضح.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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