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مقتل طفل يمني برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية غرب تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل يمني، السبت، برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيراني غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "عيضه انور سعيد عبدالمجيد (15 عاما) قتل جراء استهدافه برصاص قناص مليشيا الحـوثي الإرهابية في مديرية مقبنة".
 
وأضافت، أن قناص المليشيا المتمركز في جبل المجرجحة بمنطقة القحيفة استهدف الطفل إلى وسط قرية الحنيني.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت قوات الجيش الوطني إحباط عدة محاولات تسلل نفذها عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات تعز.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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