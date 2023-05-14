شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي.. دعم كبير لجهود تحرير شمال اليمن من الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، دعمه لكل جهود تحرير مناطق شمال البلاد من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وجاءت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الزبيدي خلال لقاء محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، لمناقشة "جهود دعم وإسناد المقاومة اليمنية في تلك المناطق لمواجهة إرهاب المليشيات الحوثية".

وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها المليشيات بحق المواطنين العزل".

وأكد الزُبيدي في اللقاء "دعمه ومساندته كل الجهود الرامية لمواجهة صلف المليشيات الحوثية وتحرير المناطق التي لا تزال ترزح تحت وطأة سيطرتها"، إشارة لمناطق شمال اليمن بما فيها صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وأشاد بجهود قيادة المقاومة اليمنية، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لإنجاح تلك المهام الوطنية.

من جهته، أكد محافظ صنعاء أن تماسك الجبهة الداخلية في الجنوب يعد هدفا استراتيجيا لكل القوى الوطنية لوضع حد للتمدد الإيراني في المنطقة.

ميدانيا، أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، السبت، كسر هجوم شرس لمليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الجهة الشمالية من محافظة الضالع (جنوب).

وقالت القوات الجنوبية، في بيان، إنها صدت "هجوما حوثيا حاولت خلاله المليشيات الحوثية الإرهابية التقدم باتجاه مواقعها شمال غرب منطقة حجر بمحافظة الضالع".

واستخدمت المليشيات الحوثية في هجوم قذائف الآر بي جي والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة، وسعت لتحقيق اختراق في الخطوط الأمامية لقطاع "الثوخب" شمال شرقي مديرية الحشاء شمالي المحافظة الجنوبية.

وبحسب البيان فقد نجحت القوات الجنوبية من كسر الهجوم، بعد أن أوقعت العناصر المليشياوية المهاجمة في تطويق ناري مباشر وسط خط النار، قبل أن تنسحب تحت رحمة النيران بعد سقوط قتلى وجرحى بصفوفها".

وأشار إلى أن القوات الجنوبية دكت بقصف مركز مواقع المتمردين الحوثيين، وحققت إصابات دقيقة بصفوف المليشيات.

وعلى جبهة ثانية، أخمدت القوات المشتركة تحركات لمليشيات الحوثي الإرهابية في محوري "البرح" التابع لمحافظة تعز ومحاور محافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

وقالت القوات المشتركة في بيان إنها "رصدت تحركات مكثفة لمليشيات الحوثي في قطاعي البرح والكدحة- غربي تعز، تزامنا مع تحركات مماثلة جنوبي الجراحي والتحيتا-جنوب الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها".

وأكدت تحقيق إصابات مباشرة في مواقع مستحدثة ووقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف عناصر المليشيات المدعومة إيرانيا.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل جهود مكثفة لإحلال السلام في اليمن، ما يكشف النوايا المبيتة لمليشيات الحوثي في الانقلاب على اتفاق تهدئة في مسعى لتغير خطوط الاشتباك.

ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية الحوثية تهدد أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.