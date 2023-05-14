شكرا لبحثكم عن خبر أحدث جريمة وحشية.. الحوثي ينحر طفل ويزهق روحه فوراً في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابية، في أحدث جريمة وحشية لها، في محافظة تعز المحاصرة من قبلها منذ ثمان سنوات، على نحر طفل صغير مساء السبت.

وأكدت مصادر حقوقية وأخرى محلية، استشهاد طفل برصاص قناصة مليشيا الحوثية، خلال ساعات مساء السبت، في منطقة مقبنة غرب مدينة تعز.

وأوضحت المصادر، بأن قناص تابع للمليشيات الحوثية الارهابية استهدف طفل يدعى "عيضه انور سعيد عبدالمجيد" (15 عاما) وسط قرية الحنيني بالقحيفة مديرية مقبنة، ما ادى لإصابته بشكل مباشر في رأسه واستشهاده على الفور قبل أن يتم اسعافه للمستشفى.