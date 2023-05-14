شكرا لبحثكم عن خبر خطير.. الحوثي ينشر أكثر من 10 منصات إطلاق صواريخ بأهم موقع دولي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشرت مليشيا الحوثي الإيرانية، عدداً كبيراً من منصات إطلاق صواريخ موجهة وطائرات مسيرة، في مزارع المواطنين جنوب مدينة الحديدة، لاستهداف اهم موقع دولي في اليمن.

وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في الحديدة، أن المليشيا الحوثية نشرت خلال الأسابيع الماضية اكثر من عشر منصات للصواريخ في مزارع المواطنين بمديرية الدريهمي، وسط إرسال تعزيزات قتالية ومعدات عسكرية إلى الحديدة.

وأشارت المصادر إلى نشر مليشيا الحوثي المدافع والدبابات ونصبها في اماكن متفرقة في محيط مديرية الدريهمي، بعد أن أكملت عمليات التمويه لها.

ويأتي التحرك العسكري في إطار تصعيد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابية، من عملياتها القتالية واستهداف يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.