شكرا لبحثكم عن خبر يمني يقتل زوجته رميا بالرصاص في ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقت امرأة مصرعها على يد زوجها في محافظة ذمار. وقالت مصادر إن امرأة قتلت رميًا بالرصاص من قبل زوجها. وأوضحت المصادر أن المرأة قتلت داخل منزلها في قرية هجرة بمديرية عتمة. ولم توضح المصادر الدوافع التي أدت لوقوع الجريمة.

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