شكرا لبحثكم عن خبر اعدام سعودي تنكر بثوب النساء لقتل زوجته السابقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية السبت، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، ارتكب جريمة مروعة بحق طليقته.

وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية: "أقدم علي بن أحمد بن علي المعلم (سعودي الجنسية) على قتل طليقته ثريا بنت عبدالله بن مهدي الميداني (سعودية الجنسية)، وذلك بالدخول عليها في منزلها متنكراً بعباءة نسائية، وطعنها بسكين عدة طعنات في وجهها وفي أنحاء متفرقة من جسدها مما أدى لوفاتها".

وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن فعله كان على وجه الحيلة والخديعة فقد تم الحُكم عليه بالقتل حدا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتابعت الداخلية في بيانها: "قد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني علي بن أحمد بن علي المعلم، اليوم السبت بتاريخ 23 شوال 1444هحري الموافق 13 مايو 2023، بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية".

وأكمل البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".