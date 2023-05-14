شكرا لبحثكم عن خبر بالوثيقة.. برلماني في صنعاء يفضح وزير التربية الانقلابي يحيى بدر الدين الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف نائب في البرلمان غير الشرعي بالعاصمة صنعاء، عن فضيحة فساد جديدة لوزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ، شقيق زعيم المليشيات الانقلابية.

وأوضح النائب أحمد سيف حاشد، أن الوزير الحوثي تقدم بطلب إلى مجلس النواب غير الشرعي بصنعاء، يشكو فيه عدم توفر مصدر تمويل أو موازنة معتمدة لطباعة الكتاب المدرسي لخطة الجزء الأول والثاني للعام الدراسي الجديد 2024 ويطالب من المجلس معالجة الأمر.

ونشر حاشد وثيقة اطلع عليها "" قال فيها إن الوزارة تحتاج طباعة كمية (47072414) أكثر من 47 مليون كتابا.

وبحسب ما جاء فيها: "وقد عملت المؤسسة على تجهيز التكلفة التقديرية لتنفيذ الخطة حسب الطلب وبعدة خيارات وعرضها على السلطات العليا للدولة لتوفير مصدر التمويل لتغطية تكاليف الطباعة لشراء املواد الخام الأساسية والمساعدة ونفقات التشغيل وقطع الغيار والطاقة الكهربائية خاصة ومديونية الوزارة عن مطبوعات الكتاب المدرسي لسنوات سابقة بلغت ما يقارب 10627309 ريال يمني.

وقال الوزير الحوثي إن "مخاطر عدم توفر المبالغ المطلوبة لتنفيذ الخطة الطباعية في ظل الوضع الراهن للمؤسسة من انعدام مصادر التمويل وعدم إدراج تكاليف طباعة الكتاب المدرسي من المؤاوزناة العامة للدولة سوف يترتب عليه حرمان قرابة 5 مليون طالب وطالبة من الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم".

وكشف النائب حاشد أن وزارة الحوثي تريد كل عام طباعة الكتاب المدرسي مرتين ويلحق هذا إدخال وتعديل للمنهج المدرسي، وهو الهدف.. وتساءل: "والسؤال إلى اين؟!".

وأضاف: "المراكز الصيفية من اين لها أموال ومتى تم إدخالها في الموازنة ومن أين جرى تمويلها.. نحن في مجلس نواب صنعاء لا نعرف شيئا عن هذا التمويل ومصدره؟؟!! ما علاقة المراكز بوزارة التربية والتعليم وموازنتها؟! كيف نجد تمويل هنا ولا نجد تمويل هناك؟!".

وتابع: "منظمة اليونيسف كانت تتكفل بطباعة الكتاب المدرسي ولكن بسبب التعديلات على المنهج أوقفت دعمها في هذا الجانب.. اذا هم لا يريدون طباعة الكتاب المدرسي للجمهورية اليمنية ولكن يريدون تعديل المناهج وتمويلها من الضرائب التي يدفعها المواطن من كدحه ونزيفه في خدمة توجه جماعة".

وأردف: "لماذا اصلا يتم طباعة الكتاب المدرسي بالسنة مرتين.. بإمكانكم طباعة مرة واحدة كل ثلاث سنوات؟! إنه التمكين الذي يجعلكم بمرات متعاقبة تستهدفون الكتاب المدرسي مرتين وثلاث وعشرا حتى تصيروه منهج جماعة لا وطن".

وذكر النائب حاشد أن "طلب موازنة ما من قبل وزير لمجلس النواب غير دستوري وغير قانوني ومشروع الموازنات يجب تقديمها من قبل الحكومة أو تقدم باسم مجلس الوزراء لمجلس النواب".

يذكر أن مليشيات الحوثي تطبع كل عام ملايين الكتب والملازم للمراكز الصيفية الطائفية التي تعمل من خلالها على تعبئة عقول النشء في مناطق سيطرتها بأفكارها الهدامة وتجهيزهم للقتال في صفوفها وتحويلهم إلى مشاريع موت تهدد حياة اليمنيين.