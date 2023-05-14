شكرا لبحثكم عن خبر العريس بالبشت السعودي.. أسرة سعودية كريمة تنظم حفل زواج مذهل لعامل وعاملتهم المنزلية ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظمت كريمة حفلًا لزواج وعاملة يعملان في منزلها، وفق ما وثقه مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الذي نشرته فتاة من الأسرة السعودية،، تنظيم حفل الزواج داخل منزل، وتم تزيين المكان بالورود، وإحضار أنواع مختلفة من الحلوى والعصائر.

وظهر مرتديًا الثوب و، فيما ارتدت العروس فستان الزفاف، وسط أجواء من الفرح والسعادة عمت الجميع.

وترددت أصوات الأغاني الفرائحية وزغاريد النساء في لفتة اثارت إعجاب متداولي الفيديو.

ويبدو من خلال الفيديو الذي اطلع عليه "" أن العروس أجنبية على غير الملة الإسلامية.