شكرا لبحثكم عن خبر السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال في انتظار السعودية ‘‘رهف القحطاني’’ بسبب حديثها عن الخلوة غير الشرعية (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحالت السلطات ، إحدى مشاهير “سناب شات” إلى النيابة العامة بعد نشرها أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة عن رئاسة والنهي عن المنكر.

ووفق وسائل إعلام، فقد استدعت المشهورة ، لتسجيل إفادتها في هيئة الاعلام، لمخالفتها للائحة النشر الالكتروني، وأحيلت للنيابة العامة لمخالفتها نظام الجرائم المعلوماتية.

وتعاقب السلطات السعودية، من يتورط في نشر الأخبار الكاذبة أو إرسالها بالسجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، بحسب النيابة العامة.

وكانت مشهورة "سناب شات" ، قد نشرت معلومات مكذوبة، زعمت أن السلطات السعودية تقوم بإرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر ألف ريال، ومَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن عشر سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، إضافة لمعلومات، اعتبرهتها النيابة العامة بأنها مضللة أثارت الرأي العام، وأساءت لجهات حكومية، كما أساءت للمجتمع ومبادئه وقيمه بشكل عام