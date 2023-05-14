اليمن.. 94 ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم امتحانات الشهادة الثانوية في المحافظات المحررة 

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت، صباح اليوم الأحد، امتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023/2022م في مختلف المحافظات المحررة، وفقا لوزارة التربية والتعليم.

وأوضح نائب وزير التربية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور علي بن علي العباب، أن 93 ألف و520 طالب وطالبة يخوضون اليوم الأحد، امتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023/2022م في مختلف المحافظات المحررة.

وأكد العباب، أن اللجنة العليا أنهت إجراءاتها التحضيرية والنهائية من خطة التهيئة والإعداد لامتحانات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022/2023 والتي ستبدأ اليوم الأحد.

وأشار إلى أن اللجان الإشرافية والفرعية تعمل بصورة متواصلة وبمتابعة مستمرة من معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري من أجل استكمال هذا الاستحقاق الوطني لابنائنا الطلاب.

وشدد الدكتور العباب على الالتزام بضواط ولوائح العملية الامتحانية من أجل إنجاحها، موضحا أن اللجنة العليا ستقف بكل صرامة وحزم تجاه أي مركز اختباري لا يلتزم بضوابط العملية الامتحانية وتحميله المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال ذلك.

وحثّ الدكتور العباب، أولياء أمور الطلاب على توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم بما يمكنهم من مراجعة دروسهم وإنجاح العملية الامتحانية باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية.