شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني: اليوم بدء تسيير رحلات جوية لاجلاء الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، إنه وبإشراف ومتابعة حثيثة من مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تبدأ الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد تسيير رحلات جوية لاجلاء الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في السودان، الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.

وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ستنطلق اربع رحلات جوية يومي الأحد والاثنين القادمين، من مدينة بورتسودان السودانية، إلى مطار عدن الدولي، ومطار صنعاء الدولي، على متنها (720) من الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في السودان، من إجمالي الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن والذين يصل عددهم (2000) مواطنا".

وأضاف الارياني "يجري التحضير للتعاقد مع شركة طيران لتسيير رحلات إجلاء أخرى إلى جانب الخطوط الجوية اليمنية، بعد ان تم نقل كافة المواطنين الراغبين بالعودة من مختلف المدن السودانية إلى مدينة بورتسودان، على نفقة الدولة، إضافة إلى تكفل الحكومة رغم صعوبة الأوضاع وشحة الامكانيات بتغطية نفقات الاقامة والاعاشة في بورتسودان".

وثمن الارياني دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومساهمتهم بإجلاء اكثر من (700) من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان إلى مدينة جدة، امتدادًا لمواقفهم الاخوية الصادقة ودعمهم النبيل والمتواصل واللامحدود للحكومة والشعب اليمني في مختلف الجوانب والمراحل والظروف، وتكفلت الحكومة لاحقًا بنقلهم إلى الاراضي اليمنية "برا، وجوا"