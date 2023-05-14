شكرا لبحثكم عن خبر معاوية وعصام يدشنان امتحانات الثانوية العامة في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن- إعلام الشيخ عثمان

دشن صباح اليوم الأحد، مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور، وسام معاوية سعيد، رئيس المجلس المحلي، امتحانات الشهادة الثانوية العامة في المديرية بمعية الاستاذ عصام عبده علي، رئيس الهيئة التنفيذية، للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن

حيث أطلع الدكتور وسام معاوية على سير الامتحانات بالمراكز الامتحانية في مديرية الشيخ عثمان ، واستمع من القائمين على المراكز حول مستوى الاعداد والتحضير للعملية الامتحانية وكذا توفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يكفل أداء الامتحانات بالشكل المطلوب.

وخلال التدشين شدد الدكتور معاوية على ضرورة تظافر جهود الجميع لضمان سير الامتحانات وفق ماهو مخطط لها، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد والتركيز في أداء امتحاناتهم، مؤكدا لهم حرص المديرية على مراعاة الظروف الاستثنائية التي عاشوها خلال الفترة الماضية.

وأشار معاوية إلى أن عدد المراكز الامتحانية في المديرية ستة مراكز وهي مركز حاتم والنهضة ومركز عثمان عبده ومركز بلقيس للبنات ومركز العبادي ومركز عمر المختار ، وأن عدد الطلاب 1654 طالب لقسمي العلمي والادبي ،وحث الدكتور معاوية على ضرورة تكامل الجهود بما من شأنه إنجاح الامتحانات.

رافقهم خلال التدشين، العميد رياض درويش، رئيس المجلس الانتقالي في مديرية الشيخ عثمان، والأستاذ أنور المحضار مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية، قائد القطاع الثامن، النقيب ناصر الدهشلي.