شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي رئيس محكمة استئناف أبين بوفاة أخيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، برقية عزاء ومواساة للقاضي قيصر محمد العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين، بوفاة أخيه عبدالله. وعبّر رئيس المجلس في برقبته عن خالص التعازي والمواساة للقاضي قيصر وإخوانه وأبناء الفقيد، وكافة الأهل والأقارب، بهذا المصاب الجلل. وابتهل رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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