شكرا لبحثكم عن خبر العباب والشوذبي وجواد يدشنون اختبارات الثانوية العامة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم

دشن نائب وزير التربية والتعليم ،علي بن علي العباب ، وكيل قطاع المناهج نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات ، د. عبدالغني الشوذبي ، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، د. نوال جواد ،صباح اليوم ، بثانوية اكتوبر بالمعلا ، اختبارات شهادة الثانوية العامة ، بالعاصمة عدن.

وفي التدشين طاف الجميع بحجرات مركز الاختبارات بثانوية اكتوبر ، والحديث إلى الطالبات ، والاستماع إلى بعض الردود منهن ، فيما يخص نوعية الاسئلة ، واي خلل قد يكون حصل أو خطأ في موضوع المقررات المنزلة من قطاع المناهج بالوزارة

وأكد نائب وزير التربية والتعليم ، من خلال ما قاله ، أن التدشين في محافظة عدن ، كعاصمة ، وصاحبة إرث تعليمي وثقافي ، يمر ليكون ، هوية خاصة ، ترتبط بتاريخ ودلالات ، ذات صلة.

مؤكدا : أن هناك جهود بذلت في قطاعات الوزارة ، التي ترتبط بالمهمات ، أنجزت كثير مما وضع على عاتقها ، حتى آخر الساعات ، قبل ساعة الصفر .

بدوره وصف وكيل قطاع المناهج ، د. عبدالغني الشوذبي ، التدشن ، بان حوار مفتوح مع تطلعات كبرة ، ترتبط بالجيل الذي ينهي مشوار التعليمي الثانوي ، عبر الاختبارات النهائية .. موضحاً أن العطاء الذي ارتبط بالمنظومة ، قد قدم جهد كبير متفاني ، حقق المراد ، لنكون هنا في هذا المنعطف التعليمي المهم في عدن. كما اكدت د. نوال جواد ، مدر مكتب التربة والتعلم بمحافظة عدن ، ان الكل شعر بالرضى وهو يحاور الطالبات والطلاب هنا في المراكز الاختبارية ، رغم الصعوبات ولعل ابرزها التيار الكهربائي ، إلا أن الجمع ستشعر قمة ما منح على خراطة مواعد الاختبارات النهائية .. متمنة للجمع التوفق والنجاح.,

حضر التدشين وكيل قطاع التعليم في الوزارة , محمد علي لملس ، وكيل قطاع المشاريع م. سالم صالح سالم يعمر ، المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي د. محمد باسليم ومستشار وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الاشرافية على اختبارات محافظة عدن ، حسين بافخسوس ومدير عام الإدارة العامة للاختبارات عبد الله ناصر فرح ، محمد حسين الدباء مدير الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي ، مدير عام الإدارة العامة للخارطة المدرسية صالح باشاه ومدير مكتب المشاريع في منظمة اليونيسف السيد شفيق الرحمن، ومنسق الإغاثة في مركز الملك سلمان للإغاثة ، عبدالله الطيار، ومدير شعبة التعليم في مكتب التربية والتعليم بعدن ، نبيل عبد المجيد ، مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المعلا ، ياسر محفوظ ، والقائم باعمال مدير عام مديرية المعلا عبدالناصر عماد، ومدير شرطة المعلا العميد ركن احمد طاهر .

يذكر ان مراكز الاختبارات للشهادة الثانوية في عدن .. ستجمع نحو " 12784 " طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الثانوية العامة بقسميها الادبي والعلمي وفي تخصص الانجليزي موزعين على "71" مركز اختباري .من هم " 8857 " طالب وطالبة في القسم العلمي ،"4881 " ذكور و 3976" إناث. فيما وصل عدد طلاب وطالبات القسم الادبي الى" 3726 " من هم " 1684 " ذكور، و " 2042 " إناث ، بالاضافة الى "201 " طالب وطالبة في القسم الانجليزي.