شكرا لبحثكم عن خبر برعاية البكري ولصور.. دورة في عدن عن المرأة والأمن والسلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، ورئيس جامعة د. الخضر لصور، نظّم قطاع المرأة بالوزارة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مركز المرأة للبحوث والتدريب بالجامعة، وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، دورة عن "المرأة والسلام والأمن".

وشارك في الدورة التي احتضنها مركز التدريب والتأهيل التابع لوزارة الشباب والرياضة في العاصمة عدن، عدد كبير من مدراء عموم الإدارات في الوزارة ورؤساء الأقسام المختلفة، وحاضر فيها مدربين في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين وأجندة المرأة والسلام والأمن.

وخلال التدشين، أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة د. عزام خليفة، بـ "الجهود التي يبذلها قطاعي المرأة والتدريب والتأهيل في الوزارة، ومركز المرأة للبحوث بجامعة عدن، وحرصهم على إقامة مثل هذه الدورات النوعية التي تساهم في زيادة الوعي المجتمعي بمناصرة المرأة وحقها في الأمن والسلام".

وأضاف، إن الوزارة بقيادة معالي الوزير البكري، "تعمل على الدوام من أجل تدريب وتأهيل كوادرها في مختلف المجالات والبرامج، والعمل على تعزيز حقوق المرأة، وبرامج دعمها ورعايتها وتحسين بيئة عملها في جميع القطاعات، وتمكينها في العدالة والأعمال والسياسة".

وتضمنت الدورة التي شاركت فيها مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن د. هدى علي باعلوي، عدة محاور في (الوقاية، والحماية والمشاركة، والإغاثة وإعادة الأعمار)، وسبل مناصرة المرأة والقضاء على التمييز ضدها في كافة المجالات بما في ذلك "التعليم، الصحة، العمل، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتحقيق المساواة بين الجنسين والارتقاء بوضع المرأة بشكل عام.