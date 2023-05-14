شكرا لبحثكم عن خبر صندوق النظافة بعدن ينظم دورة تدريبية لنظام البصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظم صندوق النظافة وتحسين المدينة بدن دورة تدريبية لنظام البصمة والتي تشمل جميع مرافق وأقسام الإدارة العامة لصندوق النظافة في المحافظة.

حيث افتتحت الدورة التدريبية بكلمة الأستاذ نبيل غانم أحمد نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والتي تحدث عن أهمية الدورة التدريبية والتي يخضع المتدربين فيها للتعرف عن رصد أوقات الحضور والإنصراف للموظف الإداري والعامل الميداني وعدد أيام الحضور والغياب وكيفية سحب الكشف المدون في نظام البصمة ومن جهاز الكمبيوتر الذي يتغذى من البصمة من خلال بصمة الأصبع "مشيرا" في نفس الوقت إلى أن نظام البصمة يواكب التكنلوجيا الحديثة وإلتزام العامل والموظف بالحضور والانصراف في الوقت الذي حدده القانون .

الدورة التدريبية لنظام البصمة التي حضرها الأستاذ شوقي عبدالله سيف مدير شؤون الموظفين تم اختيار شخص واحد لكل قسم وإدارة وكذلك الورش والميزان والمحطة التحويلية والمقلب وسوف يتم البدء بتركيب نظام البصمة.