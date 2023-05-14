صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم بمديرية الصافية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، اليوم السبت، على إغلاق مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم، بمديرية الصافية، وسط العاصمة صنعاء.



وحسب مصادر حقوقية، فأن أحد عناصر المليشيا قام بإغلاق مركز "عمار بن ياسر" لتحفيظ القرآن الكريم في "حي النور" بمديرية الصافية؛ بحجة أنّة "يعيق المسيرة القرآنيّة" في اشارة إلى نهج الجماعة وطائفيتها.



وعزا المصدر، سبب الإغلاق الحوثي للمركز؛ بحجة أنه لا يتبع المليشيا الحوثية.. موضحًا أن "المركز لا يستوعب سوى 20 طالبا وهو خاص بأهالي الحي".

وكانت مليشيا الحوثي قد طالبت الأهالي بتقديم تصريح من مكتب الأوقاف التابعة للجماعة، أو ضمّ المركز الى المراكز التابعة لهم وهو ما رفضه الأهالي، ما دفع المليشيا برفع بلاغات باسم المدرسين العاملين في المركز.



والاحد الماضي أغلقت مركزًا لتحفيظ القرآن تابع لمسجد السنة في منطقة سعوان للأسباب ذاتها ، الأمر الذي أثار غضب أهالي الحي.