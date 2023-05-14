الأوقاف تعلن فتح باب القبول للشركات الناقلة في تفويج الحجاج اليمنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والارشاد، السبت، فتح باب التقدم لملاك الشركات الناقلة أو وكلائهم الراغبين في نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة لموسم 1444هجرية.

ودعت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبأ، ملاك الشركات الناقلة، إلى ضرورة استكمال ملف الشروط والضوابط ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 14 / 5 / 2023م، على أن يكون آخر موعد لتسليم ملف الشروط وإعادته إلى (قطاع الحج والعمرة)، يـوم الخميس الموافـق 18 / 5 / 2023 م، وذلك في مقر القطاع بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع العام الجاري، موافقة السعودية على إعادة حصة اليمن من الحجاج بعد الغاء الرياض القيود المفروضة بفعل فيروس كورونا في موسم الحج 2023، والبالغ عددهم 24,255 حاج.

يشار إلى أن الحج هذا العام سيكون بدون اشتراط السن أو فحص كورونا للحجاج، بعد إعلان السعودية إلغاء قيود كوفيد19 في موسم الحج القادم.

وفي عام 2019، السابق لانتشار الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم فريضة الحج، فيما سمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021 قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022.