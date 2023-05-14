"بعد تعطيل تسجيل الوثائق".. قيادي حوثي يكشف عن: انهيار لقطاع العقارات في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم -

اعترف قيادي حوثي يوم السبت، بانهيار كامل لقطاع العقارات في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي.



وقال القيادي في مليشيا الحوثي علي الزنم، إن سلطة الحوثيين الغير معترف بها، عطلوا تماما أعمال الهيئة العامة للعقارات ما أدى إلى ركود كامل في هذا القطاع.



وأشار الزنم إلى أن رئيس الهيئة هاشم الشامي، مطالب بالحضور إلى مجلس نواب الحوثيين (فاقد النصاب) للرد على تساؤلاته حول تعطيل عمل هيئة العقارات وتسجيل وختم وثائق السكان.



ويشهد قطاع العقارات في صنعاء ركودا هائلا أدى إلى انخفاض الأسعار أكثر من 50% منذ بداية السنة الجارية، مع اشتداد الحملة الحوثية للسيطرة على العقارات في مختلف المحافظات.