الجوف.. مقتل مُسن وإصابة زوجته برصاص ميليشيا الحوثي في حاجز تفتيش ببرط المراشي

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن مُسن وأصيبت زوجته، اليوم الأحد، برصاص ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطن علي بن هادي حسين منصور (65 عاماً) قتل، ظهر اليوم، برصاص ميليشيات الحوثي في حاجز تفتيش بمنطقة العادي في مديرية برط المراشي".



وأوضح، أن المواطن علي منصور، كان يعاني من وعكة صحية وقام أحد أقاربه بإسعافه في سيارته، إلا أن عناصر الميليشيات باشرتهم بإطلاق النار لمنعتهم من المرور.



وأضاف المصدر، أن عمليات إطلاق النار أدت إلى مقتل علي منصور على الفور، فيما أصيبت زوجته برصاصة استقرت في جانبها الأيمن، لافتا إلى أن أهالي القتيل تجمعوا إلى مكان الجريمة متوعدين عناصر ميليشيات الحوثي بالانتقام من مرتكبيها.



وفي 5 مايو/ آيار من الشهر الجاري، قتل المواطن "هائل عبدالله الوادعي" برصاص ميليشيات الحوثي في مدخل مدينة الحزم، بعد رفضه تسليم سيارته وسلاحه لعناصر الميليشيات.

