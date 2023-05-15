تقرير أممي: مقتل وإصابة 13 مدنيا بالحديدة في حوادث متعلقة بالألغام خلال شهر أبريل

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير أممي حديث، عن مقتل وإصابة 13 مدنيا في محافظة الحديدة (غربي اليمن) بحوادث متعلقة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، خلال شهر أبريل الماضي.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها)، يوم الأحد، إنها سجلت وقوع ستة حوادث جراء انفجار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة خلال شهر أبريل 2023، أسفرت عن وقوع 13 ضحية في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.



وقتل 7 مدنيين في تلك الحوادث، فيما تعرض 6 آخرين للإصابة، كما أن ما نسبته 30% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال، فيما الـ70% البقية من الرجال، أما النساء فلم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات في صفوفهن، وفقا للبعثة.



ومليشيا الحوثي الإرهابية هي الجهة الوحيدة المتورطة في زراعة الألغام في اليمن، وبحسب تقارير رسمية وحقوقية، فقد زرعت المليشيا أكثر من مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام في مناطق شاسعة باليمن.



وتسببت تلك الألغام بمقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لاتزال مناطق واسعة ملوثة وتشكل تهديدا للمواطنين لسنوات قادمة، وفقاً للتقارير الحكومية والحقوقية.

