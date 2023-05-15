اليمن.. قتلى وجرحى في مواجهات بين الانتقالي ومجاميع قبلية بمحافظة لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة على الأقل وأصيب آخرون، في مواجهات مسلحة شهدتها محافظة لحج (جنوبي اليمن)، فجر اليوم الاثنين.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن قوة عسكرية تتبع قوات المجلس الانتقالي داهمت منزل الشيخ القبلي (علي عبيد العزيبي)، في منطقة صبر التابعة لمديرية تبن مركز المحافظة، بهدف القبض عليه لتندلع بعدها مواجهات بين الجانبين.



وأضافت أن قوات الانتقالي حشدت تعزيزات لها في المواجهات في حين وصلت مجاميع من قبيلة العزيبة لمساندة المجاميع المسلحة لتتواصل المواجهات التي بدأت عند العاشرة من مساء الأحد حتى فجر اليوم الاثنين.



وأشارت المصادر إلى استخدام قوات الانتقالي للسلاح الثقيل خلال المواجهات، فيما لم تتمكن من القبض على الشيخ "العزيبي".



وبحسب المصادر فقد عاد الهدوء إلى منطقة صبر بعد وساطات قبلية تدخلت بين الجانبين، وذلك بعد ساعات من المواجهات العنيفة التي توقف على إثرها طريق عدن لحج الواصل إلى محافظة تعز.

