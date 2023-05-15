شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يستقبل سفير الامارات لدى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم مع سفير الامارات لدى اليمن محمد الزعابي، العلاقة بين البلدين وسبل تنميتها وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشاد بن مبارك بما قدمته وتقدمه الامارات لليمن في مختلف المجالات.

من جانبه اكد السفير الاماراتي، دعم بلاده للقيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني.. مؤكدا دعم الجهود الاممية التي تبذل لايجاد حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.