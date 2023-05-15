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وزير الخارجية يستقبل سفير الامارات لدى بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم مع سفير الامارات لدى اليمن محمد الزعابي، العلاقة بين البلدين وسبل تنميتها وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشاد بن مبارك بما قدمته وتقدمه الامارات لليمن في مختلف المجالات.

من جانبه اكد السفير الاماراتي، دعم بلاده للقيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني.. مؤكدا دعم الجهود الاممية التي تبذل لايجاد حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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