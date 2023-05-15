شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الفرعية للإختبارات بمحافظة عدن تقيم أعمال اليوم الأول والسلبيات المرافقة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم
ناقش اجتماع ، فقد صباح اليوم ، بمكتب التربية والتعليم بعدن ، الخطوات ومسار العمل الذي تقمصت له الأدوار ، اللجنة الفرعية ، وباقي اللجان ، والتي ساهمت في التنسيق والإعداد ، لكل ما ارتبط ، بالتهيئة ، للاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 -2023م ، والتي انطلقت أمس في مراكز المحافظة.
في الاجتماع الذي ترأسته ، د.نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم بعدن ، تم مناقشة كل ما وضع في التقارير التي رفعت من قبل المشرفين ، أعضاء اللجنة الفرعية للاختبارات ، بحوار ونقاش مفتوح ، مر على كل السلبيات ، وفقا لما تم رصدها في اليوم الأول
الاجتماع ومن خلال ما حمله من قضايا ، أكد أن الأجواء التي تفرض نفسها واقعا صعب على الطالب ، مع غياب التيار الكهربائي ، وارتفاع درجة الحرارة ، يعتبر من أكثر الحيثيات المرافقة والتي عجز أمامها المجتمع والسلطة ، ليكونوا مرافقين ، لوضعية تستهلك كل قدرات الطالب ، أثناء الاستعداد وفي حجرات الامتحان.
الاجتماع الذي وصف بالتقييمي ، حمل عدد من النقاط والتي مرت على ، الإشادة بجهود اللجان بصورة عامة ، توضيح الميزانية التشغيلية للاختبارات
، سير العملية الاختبارية.. ومن خلال تلك المحطات ، تطرق الحضور ، وبعد الحديث الشامل ، لمدير المكتب ، د.نوال جواد ، والذي أكدت فيه ، أن المهمة انطلقت ، الا انها لم تبدأ بعد ، فهناك حوار مستمر ، محمل بالمحطات ، التي سيكون فيها الدور ، يرتفع بنسق الحرص والمثابرة والاجتهاد ، لننجز هوية المهمات ، عطفا على كل محطة ويوم اختباري
ونوهت جواد إلى الحضور ، بأن تقدير الجهود والاشادة بها ، هو رسالة لنكون قادرين على انتهاج الاستمرارية في حوارنا مع الطالب والمركز والاختبار ، ثم البيئة الصعبة التي يحتضن تفاصيل المشهد ، وفقا لما تعانيه وندركه ويدمر فينا اي معنوية.
الحوار المفتوح الذي ، تنوعت فيها حزئيات الطرح لما مرت به تفاصيل اليوم الأول ، خرج بالكثير من الأشياء ، ذات الصله بمهمات اليوم الثاني وما بعده ، من خلال تواصل مع باقي الأطراف في المديريات وإدارات التربية ومشرفي المراكز ، لتجاوز أي عثرات أو سلبيات ، مرت هنا أو هناك ، وصولا إلى مساحة رضا تمنح الجميع الشعور ، بما قدمه وانجزه في إطار ما تحمله في نطاق عمل منظومة التربية والتعليم في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفرعية للإختبارات بمحافظة عدن تقيم أعمال اليوم الأول والسلبيات المرافقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.