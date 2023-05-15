شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الفرعية للإختبارات بمحافظة عدن تقيم أعمال اليوم الأول والسلبيات المرافقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم

ناقش اجتماع ، فقد صباح اليوم ، بمكتب التربية والتعليم بعدن ، الخطوات ومسار العمل الذي تقمصت له الأدوار ، اللجنة الفرعية ، وباقي اللجان ، والتي ساهمت في التنسيق والإعداد ، لكل ما ارتبط ، بالتهيئة ، للاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 -2023م ، والتي انطلقت أمس في مراكز المحافظة.

في الاجتماع الذي ترأسته ، د.نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم بعدن ، تم مناقشة كل ما وضع في التقارير التي رفعت من قبل المشرفين ، أعضاء اللجنة الفرعية للاختبارات ، بحوار ونقاش مفتوح ، مر على كل السلبيات ، وفقا لما تم رصدها في اليوم الأول

الاجتماع ومن خلال ما حمله من قضايا ، أكد أن الأجواء التي تفرض نفسها واقعا صعب على الطالب ، مع غياب التيار الكهربائي ، وارتفاع درجة الحرارة ، يعتبر من أكثر الحيثيات المرافقة والتي عجز أمامها المجتمع والسلطة ، ليكونوا مرافقين ، لوضعية تستهلك كل قدرات الطالب ، أثناء الاستعداد وفي حجرات الامتحان.

الاجتماع الذي وصف بالتقييمي ، حمل عدد من النقاط والتي مرت على ، الإشادة بجهود اللجان بصورة عامة ، توضيح الميزانية التشغيلية للاختبارات

، سير العملية الاختبارية.. ومن خلال تلك المحطات ، تطرق الحضور ، وبعد الحديث الشامل ، لمدير المكتب ، د.نوال جواد ، والذي أكدت فيه ، أن المهمة انطلقت ، الا انها لم تبدأ بعد ، فهناك حوار مستمر ، محمل بالمحطات ، التي سيكون فيها الدور ، يرتفع بنسق الحرص والمثابرة والاجتهاد ، لننجز هوية المهمات ، عطفا على كل محطة ويوم اختباري

ونوهت جواد إلى الحضور ، بأن تقدير الجهود والاشادة بها ، هو رسالة لنكون قادرين على انتهاج الاستمرارية في حوارنا مع الطالب والمركز والاختبار ، ثم البيئة الصعبة التي يحتضن تفاصيل المشهد ، وفقا لما تعانيه وندركه ويدمر فينا اي معنوية.

الحوار المفتوح الذي ، تنوعت فيها حزئيات الطرح لما مرت به تفاصيل اليوم الأول ، خرج بالكثير من الأشياء ، ذات الصله بمهمات اليوم الثاني وما بعده ، من خلال تواصل مع باقي الأطراف في المديريات وإدارات التربية ومشرفي المراكز ، لتجاوز أي عثرات أو سلبيات ، مرت هنا أو هناك ، وصولا إلى مساحة رضا تمنح الجميع الشعور ، بما قدمه وانجزه في إطار ما تحمله في نطاق عمل منظومة التربية والتعليم في عدن.