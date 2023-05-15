شكرا لبحثكم عن خبر "معاوية والربيعي" يتفقدان أسواق مديرية الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور، وسام معاوية سعيد سالم، صباح اليوم، جولة تفقدية توجه خلالها لزيارة اسوق المديرية، بمعية العميد، جلال ناصر الربيعي، قائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن.

للاطلاع على اوضاع الاسواق ومدى التزام اصحاب المفارش بالمساحة المحددة لهم وازالة التوسع بالبسطات العشوائية داخل الاسواق وفتح الطرقات من العديد من الشوارع والأسواق والتي شوهت المظهر الجمالي العام للمديرية.

وخلال الزيارة أشاد الدكتور معاوية مدير عام المديرية، بقوات القطاع الثامن التابعه لقوات الحزام الأمني في العاصمة عدن في تعزيز دور السلطة المحلية بالمديرية.

َومن جانبه أكد قائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، العميد جلال الربيعي على الوقوف الى جانب السلطة المحلية في المديرية لإنجاح الحملات وفرض القانون وتنظيم الاسواق والحفاظ على ممتلكات وشوارع الدولة.

رافقهم اثناء التفقد النقيب ناصر الدهشلي، قائد القطاع الثامن حزام الشيخ عثمان، وميثاق صالح، مدير الاسواق في المديرية.