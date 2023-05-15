شكرا لبحثكم عن خبر الداؤودي يدشن مشروع الرصف في حي عبدالعزيز عبدالولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

دشن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، اليوم "الأثنين"، العمل في مشروع الرصف في حي عبدالعزيز عبدالولي، الممول من السلطة المحلية بالمديرية.

واطلع الداؤودي، بمعية عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين، على المساحات المستهدفة في الحي بأعمال الرصف وفقاً للدراسات الفنية.

وفي التدشين، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رافت كوكني، استمع مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، من مقاول المشروع، مجموعة العرمي للمقاولات والإستثمار العقاري، إلى شرح حول مكونات أعمال المشروع، والتي تتضمن تسوية الشوارع والأزقة في حي عبدالعزيز عبدالولي ومن ثم رصفها بأحجار الأنترلوك بمساحة "2050" متر مربع.

وأكد الداؤودي، أهمية مشاريع الرصف والتي تأتي ضمن جهود عملية البناء والتنمية بمختلف المجالات خاصة قطاع الأشغال العامة وتطوير البنية التحتية لمديرية المنصورة.

وقال " يتواصل تدشين المشاريع الحيوية والخدمية في مختلف مناطق مديرية المنصورة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وفق خطة السلطة المحلية بالمديرية لإحداث نقلة نوعية في مسار العمل التنموي.

ولفت الداؤودي، إلى أن قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة تبذل جهود كبيرة لتحسين البنية التحتية وخاصة في إعادة تأهيل وسفلتة الشوارع والطرق وغيرها من الخدمات الضرورية.