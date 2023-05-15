شكرا لبحثكم عن خبر استمرار العمل في إزالة الاحجار المتساقطة من عمارتي بليدا وهاير بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص -المركز الاعلامى م المعلا

يتواصل العمل في إزالة الاحجار المتساقطة من عمارتي بليدا محل في حافون وهاير في شارع الشهيد مدرم تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس وذلك لإزالة الخطر التي قد يتسبب به سقوط الاحجار وقطع الاخشاب من العمارتان التي تعرضتا للتدمير نتيجة حرب ٢٠١٥.

وفي سياق متصل تفقد الاستاذ عبدالناصر عماد القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا والاخ محمد عبدالغني عضو محلي المعلا لموقع عمارة بليدا محل والاطلاع على العمل المنجز في العمارة.

ومن المتوقع أن يبداء العمل في عمارة هاير خلال الساعات القادمة بعد استكمال ترتيبات ذلك.