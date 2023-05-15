شكرا لبحثكم عن خبر القربي : سفراء بعض الدول يتخلون عن مبدا وحدة اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف وزير الخارجية الاسبق الدكتور ابوبكر القربي عن تطورات وصفها بالخطرة وتهدد الحل السلمي وتصعد الصراع في اليمن

وقال القربي في تغريدة على تويتر: ان تصريحات سفراء ومبعوثي بعض الدول راعية الحل في اليمن مع الخوف من جلسة مرتقبة لمجلس الأمن تتبنى ذات التوجه، توحي بتخليهم عن أهم مبدأ تؤكده قرارات مجلس الامن والمبادرة الخليجية وهو الحفاظ على وحدة اليمن.

وتابع: فهل سيليه التخلي عن سيادته على أراضيه.تمشيرا الى ان ذلك تطورات خطرة تهدد الحل السلمي وتصعد الصراع