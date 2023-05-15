[ اليمن.. خروج كهرباء عدن عن الخدمة والظلام يُخيّم على المدينة   ]

خيّم ظلام دامس على العاصمة المؤقتة عدن مساء الأحد بعد خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة جراء نفاد آخر كميات الوقود.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن خدمة الكهرباء توقفت عن العمل منذ الظهيرة وسط ارتفاع بالغ في درجات الحرارة والرطوبة.



وبحسب مصادر في مؤسسة الكهرباء فإن شحنة إسعافيه من وقود الديزل ستصل محطات المؤسسة صباح الاثنين وجرى توفيرها بالآجل عن طريق القطاع الخاص.



وأضافت أن الشحنة الإسعافية تقدر بألفي طن متري ولن تكفي لأكثر من يومين.



وكانت كهرباء عدن قد ناشدت قبل أيام المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، بالتدخل العاجل وتوفير كميات إسعافيه لتشغيل المحطات.

