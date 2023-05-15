مقتل طفلة يمنية داخل منزلها برصاص مسلحين جنوب محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت طفلة صباح اليوم الإثنين، في اشتباكات بين مسحلين بعد خلافات بينهم على عقارات في محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين قتلوا طفلة في منزلها تدعى صفاء عبدالعزيز منصور الفقيه بسبب خلافاتهم على عقار جوار منزلها.



وأكدت المصادر أن المسلحين اشتبكوا على العقار الواقع في منطقة تدعى ضابح في مدينة القاعدة جنوبي محافظة إب الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وتشهد محافظة إب انفلاتا أمنيا غير مسبوق مع تزايد ضعف مليشيا الحوثي في المحافظة وانقسام قادة المليشيا المتنافسين على الإيرادات والأموال والعقارات.

