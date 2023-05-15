وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ محادثات مع نظيرها السعودي وتلتقي الوزير اليمني غدا

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء الإثنين، محادثات مع نظيرها السعودي الامير فيصل بن فرحان في جدة التي وصلتها مساء اليوم في زيارة رسمية للمملكة تدوم يومين في مستهل جولة تشمل قطر أيضا.



وبحسب السفارة الألمانية لدى الرياض على "توتير" إن زيارة الوزيرة بيربوك "مليئة بالاجتماعات المهمة"، مؤكدة انها "ستلتقي بالعديد من المسؤولين لبحث القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات السعودية -الألمانية".



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق إن "المحادثات ستركز على القضايا الإقليمية بما في ذلك إدارة الأزمات في السودان واليمن، كما من المقرر عقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني".



وقالت بيربوك قبل توجهها إلى السعودية وقطر:"رهان السعودية الآن على المحادثات مع الحوثيين في اليمن تعتبر أول خطوة صحيحة".



وأضافت:"في منطقة أصبحت فيها التوترات مهددة بالانفجار في أي وقت ويقتنع فيها كثيرون بإمكانية حل النزاعات بالوسائل العسكرية يهمنا نحن الأوروبيون إنشاء قنوات موثوقة مع شركائنا في الخليج".



وأشارت الوزيرة الأمانية أن الأمر يتعلق أيضا بتدعيم الشركاء في التزامهم بالاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن أصوات السعودية وقطر تتمتع بثقل هائل في الأزمات الحالية في المنطقة.



كما تجري بيربوك محادثات يوم غد الثلاثاء مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك وكذلك مع منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن ديفيد جريسلي.



وقال مصدر ديبلوماسي في السفارة الألمانية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) الأسبوع الماضي، إن بيربوك ستبحث مع الأمير فيصل بن فرحان عددا من الملفات ذات الطابع السياسي والاقتصادي وفي مقدمها الجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن والاقتتال الدائر حاليا في السودان وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية (...).

