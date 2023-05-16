شكرا لبحثكم عن خبر نشطاء من عدن يخططون لاقتحام القصر الرئاسي بمعاشيق والمبيت فيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه ناشطون دعوات للمبيت بقصر المعاشيق وجولدمور في عدن.

وقال ناشطون لكريتر سكاي:ندعو المواطنين للتحرك بمئات الالاف الى قصر معاشيق للمعيشة هناك حيث ان جميع الخدمات متوفرة ومجانا بما فيها الكهرباء حتى انقضاء فصل الصيف او اصلاح الكهرباء.

واضافوا:ندعو الشعب للانقسام نصف في معاشيق ونصف في جولدمور حيث ان هناك الخدمات متوفرة والحياة الرفاهية فيمكن للشعب ان يعيش بهذه القصرين الى ان يتم ايجاد حل للكهرباء.