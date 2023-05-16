شكرا لبحثكم عن خبر نشطاء من عدن يخططون لاقتحام القصر الرئاسي بمعاشيق والمبيت فيه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وجه ناشطون دعوات للمبيت بقصر المعاشيق وجولدمور في عدن.
وقال ناشطون لكريتر سكاي:ندعو المواطنين للتحرك بمئات الالاف الى قصر معاشيق للمعيشة هناك حيث ان جميع الخدمات متوفرة ومجانا بما فيها الكهرباء حتى انقضاء فصل الصيف او اصلاح الكهرباء.
واضافوا:ندعو الشعب للانقسام نصف في معاشيق ونصف في جولدمور حيث ان هناك الخدمات متوفرة والحياة الرفاهية فيمكن للشعب ان يعيش بهذه القصرين الى ان يتم ايجاد حل للكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء من عدن يخططون لاقتحام القصر الرئاسي بمعاشيق والمبيت فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.