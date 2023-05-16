شكرا لبحثكم عن خبر اليمن: الأمطار تدمر مآوي وممتلكات 269 أسرة نازحة في 3 محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تضررت أكثر من 260 أسرة نازحة في اليمن جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المصاحبة لها التي ضربت مواقع للنزوح في ثلاث محافظات، خلال الفترة بين 27 أبريل و4 مايو 2023.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، إن "أمطاراً غزيرة استمرت لساعات شهدتها محافظات الحديدة ولحج وتعز، خلال أيام 27 و28 أبريل و4 مايو 2023، تسببت بحدوث فيضانات دمرت مأوي وممتلكات 269 أسرة نازحة في مواقع للنزوح في هذه المحافظات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين النازحين".

وأضافت أن أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية ضربت موقعا للنازحين بمديرية حيس في محافظة الحديدة في الـ25 من أبريل الماضي، حيث استمر هطول الأمطار ساعة كاملة، متسبباً بحدوث فيضانات أدت إلى تدمير ملاجئ 5 أسر نازحة في الموقع مع ممتلكاتها الغذائية وغير الغذائية.

وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مخيم الشرائير للنازحين بمحافظة لحج في الـ27 من أبريل الماضي، واستمرت لساعات عديدة وما صاحبها من فيضانات، تسببت في تدمير مآوي 82 أسرة نازحة مع ممتلكاتها في المخيم.

وأوضحت وحدة إدارة مخيمات النازحين أن محافظة تعز كانت الأكثر تضرراً، حيث إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مناطق متفرقة من مديريتي القاهرة والمظفر في الرابع من مايو الجاري، تسببت بتدمير مأوي 182 أسرة نازحة مع ممتلكاتها.

ودعت الوحدة التنفيذية، الشركاء في المجال الإنساني إلى ضرورة الاستجابة السريعة لتوفير احتياجات الأسر النازحة المتضررة في هذه المواقع من المأوى والمواد الغذائية وغير الغذائية وتخفيف معاناتها.

كما طالبت السلطات المحلية في المحافظات الثلاث بتسهيل وصول الشركاء الإنسانيين والمنظمات غير الحكومية إلى كافة المناطق المتضررة، مع ضرورة القيام بواجبها في تقديم المساعدة اللازمة لهذه الأسر النازحة.