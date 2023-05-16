شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور..يمني مغترب في السعودية يفاجئ الجميع ويقوم بعمل إنساني فريد تجاه المقيمين السودانيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام يمني مغترب في المملكة العربية السعودية بعمل انساني فريد تجاه المقيمين السودانيين في المملكة عرفاناً وتقديراً لأبناء الشعب السوداني. وقال نشطاء سودانيون إن عبدالعزيز عبدالله يمني الجنسية ويعمل سائق لموزين في مدينة جدة السعودية يقوم بنقل المواطنين السودانيين مجاناً. وأوضح النشطاء أن السائق اليمني عبدالعزيز عبدالله كتب على سيارته "توصيل الاخوة السودانيين مجاناً"، معتبراً أن ذلك "أقل واجب نعمله تجاه اخواننا السودانيين". وأشاد النشطاء بما يقوم به السائق اليمني معبرين عن شكرهم له بشكل خاص والشعب اليمني بشكل عام.

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